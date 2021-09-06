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В Афганистане талибы убили беременную женщину-полицейского

Lenta.ru
1 час назад

В столице афганской провинции Гор городе Чагчаран боевики движения «Талибан» (запрещено в России) застрелили женщину-полицейского Бану Негар на глазах у ее мужа и детей. Об этом сообщает BBC News.

В Афганистане талибы убили беременную женщину-полицейского
Фото: ReutersReuters

Женщина работала в местной тюрьме и была на восьмом месяце беременности. По словам очевидцев, вооруженные люди прибыли в дом погибшей днем 4 сентября. Они обыскали жилье, а затем связали родственников Негар. Ее семья предоставила журналистам снимки, на которых видна кровь и тело с сильно изуродованным лицом.

В ответ на запрос BBC News талибы заявили о непричастности к данному инциденту. Представитель организации Забиулла Муджахид подчеркнул, что власти в курсе произошедшего и проводят расследование. По его мнению, убийство Негар могло быть совершено на почве личной неприязни.

Ранее в афганской провинции Газни боевики запретили привлекать женщин к работе на местных радиостанциях. По сообщениям правозащитников ООН, ситуация с правами жительниц Афганистана в настоящий момент крайне тяжелая. Их избивают на улице, запрещают ходить в школы и похищают.

Происшествия,Талибан,ООН,BBC News,
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