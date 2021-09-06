В Екатеринбурге с 19 этажа нового дома выпало окно

В ЖК "Светлый" в Екатеринбурге оконная рама рухнула на тротуар с девятнадцатого этажа, чудом не задев проходившую мимо пенсионерку, сообщает региональное издание Е1.
Предположительно, во время инцидента внутри квартиры никого не было. Жители квартиры, из которой выпало окно, так и не объявились.
"Чуть нашу бабулю не прибило. Люди с детской площадки закричали: "Уходите быстрее". Она до сих пор в себя прийти не может", - рассказала изданию жительница района по имени Светлана.
Другая жительница жилого комплекса, Дарья, пожаловалась, что в доме много "опасных" окон и балконов - "раньше не падали окна, но их качество ужасное, все жалуются".
По ее словам, застройщик утверждает, что подрядчик стал банкротом, и средств исправлять недостатки нет. Ранее стало известно, что женщина от застройщика получила удар в живот, защищая тротуарную плитку в Екатеринбурге.