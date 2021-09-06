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Массовое смертельное ДТП в Татарстане попало на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Авария с участием четырех фур и внедорожника произошла в Бавлинском районе в Татарстане. Видео публикует telegram-канал «Бушующий мир».

На кадрах видно, как большегруз МАЗ на высокой скорости влетает в стоящий на той же полосе грузовик «Scania», задев фуру на встречной полосе. После чего таранит внедорожник УАЗ Патриот. Как сообщает сайт «НТР 24» в ДТП пострадал ещё один большегруз «Scania».

Спровоцировавший аварию 44-летний водитель МАЗа из Саратовской области погиб до приезда скорой помощи. По предварительным данным у его авто вышла из строя тормозная система. По факту аварии проводится проверка.

Происшествия,Видео,Республика Татарстан,
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