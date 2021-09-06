Массовое смертельное ДТП в Татарстане попало на видео

Авария с участием четырех фур и внедорожника произошла в Бавлинском районе в Татарстане . Видео публикует telegram-канал «Бушующий мир».

На кадрах видно, как большегруз МАЗ на высокой скорости влетает в стоящий на той же полосе грузовик «Scania», задев фуру на встречной полосе. После чего таранит внедорожник УАЗ Патриот. Как сообщает сайт «НТР 24» в ДТП пострадал ещё один большегруз «Scania».