Массовое смертельное ДТП в Татарстане попало на видео

Авария с участием четырех фур и внедорожника произошла в Бавлинском районе в Татарстане. Видео публикует telegram-канал «Бушующий мир».
На кадрах видно, как большегруз МАЗ на высокой скорости влетает в стоящий на той же полосе грузовик «Scania», задев фуру на встречной полосе. После чего таранит внедорожник УАЗ Патриот. Как сообщает сайт «НТР 24» в ДТП пострадал ещё один большегруз «Scania».
Спровоцировавший аварию 44-летний водитель МАЗа из Саратовской области погиб до приезда скорой помощи. По предварительным данным у его авто вышла из строя тормозная система. По факту аварии проводится проверка.