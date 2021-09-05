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В Подмосковье в ходе ссоры мужчина убил сестру и племянницу

ТАСС
1 час назад

Мужчина во время ссоры топором зарубил сестру и племянницу в поселке Лотошино. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.

В Подмосковье в ходе ссоры мужчина убил сестру и племянницу
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Убийство произошло вечером в поселке Лотошино. Мужчина в ходе ссоры с сестрой и племянницей схватил топор и напал с ним на женщин, в результате чего от полученных травм они погибли", - сказал собеседник агентства. По предварительным данным, причиной конфликта мог стать имущественный спор.

В пресс-службе подмосковного ГУ МВД России ТАСС подтвердили факт убийства двух женщин.

Происшествия,МВД,ИТАР-ТАСС,Московская Область,Лотошино,
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