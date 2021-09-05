В Подмосковье в ходе ссоры мужчина убил сестру и племянницу

"Убийство произошло вечером в поселке Лотошино. Мужчина в ходе ссоры с сестрой и племянницей схватил топор и напал с ним на женщин, в результате чего от полученных травм они погибли", - сказал собеседник агентства. По предварительным данным, причиной конфликта мог стать имущественный спор.