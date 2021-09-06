США потребовали освободить подозреваемых в повреждении газопровода крымчан

Госдеп США потребовал освободить пятерых крымчан, задержанных по подозрению в диверсии на газопроводе под Симферополем. Соответствующее заявление ведомство в понедельник, 6 сентября, опубликовало в соцсетях.

Фото: state.gov / сайт Госдепа США state.gov / сайт Госдепа США

— Мы призываем российские оккупационные власти немедленно освободить их. Это последнее в длинной череде политически мотивированных рейдов, задержаний и карательных мер против меджлиса и его руководства, которые подверглись репрессиям за противодействие попытке аннексии Крыма Россией, — говорится в документе.

Видео дня

В том же заявлении продолжается риторика о том, что «Крым принадлежит Украине» и «США непоколебимы в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины», передает Интерфакс.

До этого сообщалось о задержании пятерых крымских татар. Их обвиняют в повреждении газопровода, которое было совершено в селе Перевальное под Симферополем в августе. По факту инцидента правоохранители тогда возбудили уголовное дело.

27 августа первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что бывший врио заместителя главы администрации президента Украины Андрей Сенченко является главным организатором и исполнителем водной блокады полуострова.

Материалы, подтверждающие его причастность к организации водной блокады, собраны и направлены в СК, добавил парламентарий. Сенченко заставил украинских предпринимателей выделить деньги на перекрытие Северо-Крымского канала в 2014 году, после чего реализовал это, заключил Фикс.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.