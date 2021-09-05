Семеро туристов на лодке пропали в Каспийском море

Семь российских туристов, плывших на катере по Волге к Каспийскому морю, пропали без вести. Об инциденте сообщает Главное управление МЧС по Астраханской области.

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Группа плыла из Волгограда в Махачкалу. Путешественники перестали выходить на связь, когда добрались до Волго-Каспийского судоходного канала

«Потеряна связь с группой лиц в количестве 7 человек, передвигающихся на катере "Корвет-750-А"», - говорится в сообщении спасателей.

Каспийские пограничники зафиксировали, что 31 августа туристы находились на 137 км Волго-Каспийского морского судоходного канала. Последний раз они общались с родственниками по спутниковому телефону 3 сентября.