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Семеро туристов на лодке пропали в Каспийском море

Майк Габриелян
26 минут назад

Семь российских туристов, плывших на катере по Волге к Каспийскому морю, пропали без вести. Об инциденте сообщает Главное управление МЧС по Астраханской области.

Семеро туристов на лодке пропали в Каспийском море
Фото: ТАССТАСС

Группа плыла из Волгограда в Махачкалу. Путешественники перестали выходить на связь, когда добрались до Волго-Каспийского судоходного канала

«Потеряна связь с группой лиц в количестве 7 человек, передвигающихся на катере "Корвет-750-А"», - говорится в сообщении спасателей.

Каспийские пограничники зафиксировали, что 31 августа туристы находились на 137 км Волго-Каспийского морского судоходного канала. Последний раз они общались с родственниками по спутниковому телефону 3 сентября.

Пропавшие путешественники не были зарегистрированы в качестве туристической группы в территориальных органах МЧС России.

Происшествия,МЧС,
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