В Гвинее устроили попытку госпереворота.Видео

5 сентября в Гвинеи предпринята попытка госпереворота. В столице - Конакри - в районе резиденции президента были слышны выстрелы. За попыткой «путча» стоят представители группы сил спецназначения, которую возглавил полковник Думбуя, служивший ранее во французском Иностранном легионе. Провластные силы задержали 25 военных, участвовавших в мятеже.
Мятежники задержали президента страны Альфу Конде, передает Guinee News со ссылкой на источники.
Конде был арестован спецназом под командованием Мамади Думбуя. В руки мятежников также попали другие высокопоставленные лица страны.