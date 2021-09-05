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В Гвинее устроили попытку госпереворота.Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

5 сентября в Гвинеи предпринята попытка госпереворота. В столице - Конакри - в районе резиденции президента были слышны выстрелы. За попыткой «путча» стоят представители группы сил спецназначения, которую возглавил полковник Думбуя, служивший ранее во французском Иностранном легионе. Провластные силы задержали 25 военных, участвовавших в мятеже.

Мятежники задержали президента страны Альфу Конде, передает Guinee News со ссылкой на источники.

Конде был арестован спецназом под командованием Мамади Думбуя. В руки мятежников также попали другие высокопоставленные лица страны.

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