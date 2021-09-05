В Гвинее устроили попытку госпереворота.Видео

5 сентября в Гвинеи предпринята попытка госпереворота. В столице - Конакри - в районе резиденции президента были слышны выстрелы. За попыткой «путча» стоят представители группы сил спецназначения, которую возглавил полковник Думбуя, служивший ранее во французском Иностранном легионе. Провластные силы задержали 25 военных, участвовавших в мятеже.