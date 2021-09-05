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Бунт в хабаровской колонии произошел по вине «камчатского потрошителя»

Елена Прошина
1 час назад

Массовую драку со смертельным исходом между заключенными исправительной колонии 14 в Хабаровском крае спровоцировали действия отбывающего срок в учреждении «камчатского потрошителя» Сергея Муравьева. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Бунт в хабаровской колонии произошел по вине «камчатского потрошителя»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно одной из версий причин гибели двух и ранениях еще десятка заключенных исправительной колонии в Хабаровском крае, массовая драка с поножовщиной между зеками была спровоцирована Муравьевым. Он отбывал 26-летний срок за хищение оружия, грабеж, двойное убийство и два побега, за что в начале 2000-х его прозвали «камчатским потрошителем». В колонии Муравьев считался «положенцем», криминальным авторитетом, контролировавшим неформальную жизнь заключенных в пенитенциарном заведении.

По данным СМИ, Муравьев попытался организовать заключенных колонии в духе сотрудничества с администрацией. Это не понравилось части обитателей ИК-14 УФСИН по Хабаровскому краю настолько, что противостояние вылилось в побоище, в котором Муравьев был убит. Вместе с ним от ножевых ранений скончался бывший фитнес-тренер Артем Ефин, осужденный за вымогательство, разбой и угрозу убийством. В тяжелом состоянии госпитализированы четыре человека, одного из них прооперировали.

Ранее УФСИН России по Хабаровскому краю сообщило о произошедшей в ИК-14 ведомства драке между отбывающими наказание гражданами. Контроль над ситуацией, по сообщениям ведомства, удалось восстановить лишь с прибытием спецназа ФСИН. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Происшествия,Сергей Муравьев,ФСИН,Московский комсомолец,Хабаровский Край,
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