В Крыму задержали участников диверсии на газопроводе

"Пять человек", - ответил он на вопрос о том, сколько человек задержаны и что им вменяют. - "Как нам сказали, уголовные дела возбуждены из-за якобы диверсии на газопроводе. Когда зачитывали постановление, обосновывающее обыск, то говорили об этом происшествии в конце августа".