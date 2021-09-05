В Абхазии обнаружили тело утонувшего россиянина

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Спасатели обнаружили тело утонувшего в Гагре российского туриста

Газета.Ru
44 минуты назад

Спасатели обнаружили тело жителя Нижегородской области Виталия Градобоева, который утонул в море во время отдыха в Гагре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По словам очевидцев, поздно вечером 2 сентября Градобоев, будучи в нетрезвом состоянии, решил искупаться в штормящем море", - уточнили в ведомстве.

Тело погибшего доставлено в морг Гагрской районной больницы. Ранее в СК РФ сообщили, что в районе Невельска в море утонула 35-летняя женщина. Ее 13-летнего сына, который отдыхал вместе с ней, найти не смогли.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам.

Позднее спасатели обнаружили тело подростка, который пропал без вести на Сахалине в августе во время отдыха с матерью. Причину смерти ребенка установить пока не удалось.

Происшествия,СКР,Нижегородская Область,
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