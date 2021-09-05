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Раскрыта личность погибшего во время бунта в российской колонии

Lenta.ru
21 минуту назад

Во время бунта в колонии строгого режима ИК-14 в Амурске погиб бывший фитнес-тренер Артем Ефин. Личность погибшего раскрыл Telegram-канал Amur Mash.

Раскрыта личность погибшего во время бунта в хабаровской колонии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, Ефину нанесли несколько ножевых ранений. Он был осужден за вымогательство, разбой и угрозу убийством.

5 сентября стало известно, что в российской колонии строгого режима ИК-14 подняли бунт после конфликта между заключенными, сотрудничающими с администрацией, и заключенными, живущими по воровским «понятиям».

По предварительным данным, погибли двое заключенных. В тяжелом состоянии госпитализированы пять человек.

Заключенные хабаровской колонии устроили смертельный бунт

Происшествия,ФСИН,
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