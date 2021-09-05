В колонии под Хабаровском заключенные подняли бунт

В хабаровской колонии строго режима ИК-14 подняли бунт после конфликта между заключенными, сотрудничающими с администрацией, и заключенными, живущими по воровским «понятиям». Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

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По данным Telegram-канала «112», погибли двое заключенных. В тяжелом состоянии госпитализированы пять человек.