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В российской колонии подняли бунт

Lenta.ru
31 минуту назад

В хабаровской колонии строго режима ИК-14 подняли бунт после конфликта между заключенными, сотрудничающими с администрацией, и заключенными, живущими по воровским «понятиям». Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

В колонии под Хабаровском заключенные подняли бунт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным Telegram-канала «112», погибли двое заключенных. В тяжелом состоянии госпитализированы пять человек.

В колонию ввели спецназ УФСИН, сотрудники переведены на работу в усиленном режиме. Как сообщил источник, близкий к происшествию, конфликт между «красными» (поддерживающими администрацию) и «черными» (живущими «по понятиям») начался еще несколько дней назад. Причиной конфликта называют убийство «положенца» (вора в законе).

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