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В Красноярске разъяренный мужчина с топором ворвался в клинику

Майк Габриелян
30 минут назад

Мужчина с топором устроил погром в ветеринарной клинике в Красноярске. Об инциденте сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ветлечебницу.

В Красноярске разъяренный мужчина с топором ворвался в клинику
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В субботу вечером в клинику «Бетховен» ( микрорайон Северный) пришел посетитель, вооруженный топором. Он был недоволен качеством оказанной ему услуги.

«Мужчина пришел с топором в зону ожидания, где сидели люди, семья с ребенком, и устроил скандал. После чего разбил топором телевизор, начал бить стойку администратора. Угрожал руководству», - рассказали ветеринары.

В клинике добавили, что вызвали охрану и полицию, однако мужчина покинул помещение до их прибытия.

В правоохранительных органах пока не комментировали инцидент.

Происшествия,МВД,РИА Новости,Красноярск,
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