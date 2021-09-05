В Красноярске разъяренный мужчина с топором ворвался в клинику

Мужчина с топором устроил погром в ветеринарной клинике в Красноярске. Об инциденте сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ветлечебницу.

В субботу вечером в клинику «Бетховен» ( микрорайон Северный) пришел посетитель, вооруженный топором. Он был недоволен качеством оказанной ему услуги.

«Мужчина пришел с топором в зону ожидания, где сидели люди, семья с ребенком, и устроил скандал. После чего разбил топором телевизор, начал бить стойку администратора. Угрожал руководству», - рассказали ветеринары.

В клинике добавили, что вызвали охрану и полицию, однако мужчина покинул помещение до их прибытия.