В США поток воды проломил стену.Видео

В городе Крэнфорд, штат Нью-Джерси, поток воды проломил стену здания и обрушился на человека. Видео случившегося было опубликовано в Twitter.
На кадрах видно, как человек идет по подвалу, а его лодыжки по колено в воде. Внезапно стену вышибает волна, которая затапливает все помещение. На фоне при этом слышатся громкие крики.
Телеканал CBS выяснил, что в момент инцидента проживавшая в доме семья пыталась навести порядок в своем жилище.
Американка Дженис Валле, находившаяся в подвале, рассказала журналистам, что вода внезапно пробила стену, быстро заполнила помещение и подняла ее к потолку. «Я не умею плавать, поэтому мне было страшно покидать точку, в которой, как я знала, еще было немного воздуха», — добавила она, отметив, что члены семьи услышали ее крики и вскоре пришли ей на помощь.