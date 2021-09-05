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В США поток воды проломил стену.Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В городе Крэнфорд, штат Нью-Джерси, поток воды проломил стену здания и обрушился на человека. Видео случившегося было опубликовано в Twitter.

На кадрах видно, как человек идет по подвалу, а его лодыжки по колено в воде. Внезапно стену вышибает волна, которая затапливает все помещение. На фоне при этом слышатся громкие крики.

Телеканал CBS выяснил, что в момент инцидента проживавшая в доме семья пыталась навести порядок в своем жилище.

Американка Дженис Валле, находившаяся в подвале, рассказала журналистам, что вода внезапно пробила стену, быстро заполнила помещение и подняла ее к потолку. «Я не умею плавать, поэтому мне было страшно покидать точку, в которой, как я знала, еще было немного воздуха», — добавила она, отметив, что члены семьи услышали ее крики и вскоре пришли ей на помощь.

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