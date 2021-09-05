В США поток воды проломил стену.Видео

Американка Дженис Валле, находившаяся в подвале, рассказала журналистам, что вода внезапно пробила стену, быстро заполнила помещение и подняла ее к потолку. «Я не умею плавать, поэтому мне было страшно покидать точку, в которой, как я знала, еще было немного воздуха», — добавила она, отметив, что члены семьи услышали ее крики и вскоре пришли ей на помощь.