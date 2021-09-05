Бывшего узника Гуантанамо могут депортировать в Россию

Равиля Мингазова, гражданина России, бывшего узника тюрьмы Гуантанамо, могут депортировать на родину из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает The Washington Post.

Фото: Eugene Henderson Eugene Henderson

Мингазов содержался в Гуантанамо на протяжении 15 лет без предъявления обвинения, затем в 2017 году он был передан ОАЭ, где также продолжает находиться под стражей.

Равиль Мингазов остался последним из россиян, которые находились под стражей в Гуантанамо.

Информация о том, что Мингазова планируют депортировать в Россию, появилась от его адвоката, Гэри Томпсона, который заявил, что "российские власти, похоже, готовятся к возвращению Мингазова".

В российском посольстве в ОАЭ не дали комментарий по поводу депортации Мингазова.