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Мужчина напал на медиков с требованием выдать сертификат без прививки

Lenta.ru
7 минут назад

Полиция Германии арестовала мужчину, который напал на медиков и ранил их, требуя выдать ему сертификат о вакцинации против коронавируса без самой прививки. Об этом пишет Deutsche Welle.

Мужчина напал на медиков с требованием выдать сертификат без прививки
Фото: PixabayPixabay

Подозреваемый нанес травмы медсестре и ассистентке в торговом центре города Гера, где работал прививочный пункт. Когда сотрудники здравоохранения отказали ему в справке, человек «взбесился» и начал проявлять к ним насилие.

Министерство здравоохранения восточной земли Тюрингия заявило, что пострадавшие были госпитализированы, но вскоре выписаны. Поскольку предполагаемый злоумышленник ранее зарегистрировался на вакцинацию, полицейские вскоре выследили его на соседней автостоянке.

Мужчина, разыскиваемый полицией по отдельному делу, был арестован, а затем освобожден без залога. Команда вакцинации смогла вакцинировать 120 человек до инцидента, после чего им пришлось прекратить работу.

Ранее полиция Греции разогнала около 7 тысяч протестующих, недовольных принудительной вакцинацией медицинских работников от COVID-19. Демонстранты размахивали флагами и скандировали лозунги против «фашизма».

а

Происшествия,Минздрав РФ,Deutsche Welle,Германия,
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