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Уголовное дело завели после массового отравления учеников в Нижнем Новгороде

Вечерняя Москва
1 час назад

Школьники нижегородской гимназии 13 попали в больницу после питания в учебном учреждении. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих безопасности. Об этом сообщила в субботу, 4 сентября, пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Уголовное дело завели после массового отравления учеников в Нижнем Новгороде
Фото: СК РФСК РФ

Дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного частью первой статьи 238 УК РФ.

У обратившихся в больницу учеников произвели забор мазков для установления причин заболевания.

В настоящее время следователи проводят осмотры в гимназии и организации, которая оказывала услуги питания. Они допрашивают работников школы и выясняют причины происшествия, передает портал «360».

По предварительным данным, с 3 сентября 24 ученика нижегородской школы обратились за медицинской помощью с признаками отравления и повышенной температурой. Руководство школы временно приостановило занятия у младших классов.

4 сентября сообщалось, что около 40 человек отравились в школе в Нижнем Новгороде. Их состояние удовлетворительное.

Происшествия,СКР,
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