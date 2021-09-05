Спасатели обнаружили тело утонувшего в Гагре российского туриста

На Сахалине спасатели нашли тело подростка, в конце августа отдыхавшего с матерью на море и пропавшего без вести. Тело женщины нашли ранее, она утонула. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Сахалинской области.

Следственный комитет 30 августа сообщил о том, что в районе города Невельска утонула 35-летняя женщина. Отдыхавшего вместе с неё 13-летнего сына найти не удалось.

Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам.

В результате поисковый отряд обнаружил тело мальчика на берегу моря в восьми километрах южнее села Шебунино Невельского района.