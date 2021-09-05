В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

На Сахалине тело подростка нашли через шесть дней после исчезновения

News.ruиещё 5
11 часов назад

Спасатели обнаружили тело утонувшего в Гагре российского туриста
Фото: News.ruNews.ru

На Сахалине спасатели нашли тело подростка, в конце августа отдыхавшего с матерью на море и пропавшего без вести. Тело женщины нашли ранее, она утонула. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Сахалинской области.

Следственный комитет 30 августа сообщил о том, что в районе города Невельска утонула 35-летняя женщина. Отдыхавшего вместе с неё 13-летнего сына найти не удалось.

Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам.

В результате поисковый отряд обнаружил тело мальчика на берегу моря в восьми километрах южнее села Шебунино Невельского района.

Установить причину смерти подростка на месте происшествия не удалось. Тело направлено на судебно-медицинское исследование.

Происшествия,СКР,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители