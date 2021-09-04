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Поток воды проломил стену здания в Нью-Джерси: видео

Ювелина Бернст
1 час назад

В американском штате Нью-Джерси поток воды проломил стену здания и чуть не унес с собой человека. Видео произошедшего попало на камеры видеонаблюдения и было выложено в Twitter.

На кадрах видно, как мужчина по щиколотку в воде в доме проходит мимо стены, которую через несколько секунд вышибает волна и затопляет все помещение.

Сильные ливни принес в США ураган «Ида», обрушившийся на Восточное побережье страны. Накануне в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси был объявил режим чрезвычайной ситуации. Местные власти эвакуируют

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