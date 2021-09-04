Поток воды проломил стену здания в Нью-Джерси: видео

В американском штате Нью-Джерси поток воды проломил стену здания и чуть не унес с собой человека. Видео произошедшего попало на камеры видеонаблюдения и было выложено в Twitter.

На кадрах видно, как мужчина по щиколотку в воде в доме проходит мимо стены, которую через несколько секунд вышибает волна и затопляет все помещение.