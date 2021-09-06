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Полицейского — борца с коррупцией задержали за взятку в 1 млн рублей

News.ruиещё 2
19 минут назад

В Ростове-на-Дону сотрудника службы по противодействию коррупции задержали по подозрению в требовании взятки размером 1 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Борца с коррупцией задержали за крупную взятку
Фото: sledcom.rusledcom.ru

Как рассказал собеседник агентства, сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Ростова-на-Дону требовал от представителя проверяемой им компании 1 млн рублей, чтобы освободить того от ответственности за нарушения.

В настоящее время подозреваемый задержан.

В пресс-службе ГУМВД РФ по Ростовской области подтвердили, что во время оперативных мероприятий правоохранители выявили факт противоправных действий со стороны сотрудника городского ОЭБиПК.

По данному факту в отношении полицейского УМВД России по Ростову-на-Дону проводится служебная проверка. В настоящее время данный сотрудник отстранён от выполнения служебных обязанностей, — сообщили в ведомстве.

Если вина сотрудника полиции будет доказана, его уволят, его руководство будет привлечено к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее стало известно, что Федеральная служба безопасности провела задержание мужчины по обвинению в получении взятки в $66 тысяч.

Происшествия,Криминал,ФСБ,МВД,
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