Полиция Москвы задержала руководителя финансовой пирамиды, который обманул более 100 человек. Люди купились на рекламу в интернете, в которой им предлагали вложить деньги под высокие проценты. Однако клиенты так и не получили прибыль и даже лишились своих сбережений. Ущерб от действий мошенников оценили в 30 млн рублей. Об этом сообщается на сайте МВД.

Офис финансовой пирамиды находился на Верхней Радищевской улице в Москве. Сотрудники предлагали клиентам заключить договоры займа и вложить деньги под высокие проценты. Соглашение оформляли на руководителя фирмы, который в итоге стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Мужчина уже арестован.

Несколько дней назад оперативники изъяли $6 млн (более 436 млн рублей по текущему курсу) у финансовой пирамиды, офис которой располагался в «Москва-Сити». Организация обещала своим инвестировать их деньги в проекты, которые якобы способны принести большие дивиденды.