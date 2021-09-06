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Ущерб на 30 млн рублей. В Москве задержали организатора финансовой пирамиды

Секрет Фирмыиещё 1
42 минуты назад

Полиция Москвы задержала руководителя финансовой пирамиды, который обманул более 100 человек. Люди купились на рекламу в интернете, в которой им предлагали вложить деньги под высокие проценты. Однако клиенты так и не получили прибыль и даже лишились своих сбережений. Ущерб от действий мошенников оценили в 30 млн рублей. Об этом сообщается на сайте МВД.

Офис финансовой пирамиды находился на Верхней Радищевской улице в Москве. Сотрудники предлагали клиентам заключить договоры займа и вложить деньги под высокие проценты. Соглашение оформляли на руководителя фирмы, который в итоге стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Мужчина уже арестован.

Финансист назвал худший способ вложения денег

Несколько дней назад оперативники изъяли $6 млн (более 436 млн рублей по текущему курсу) у финансовой пирамиды, офис которой располагался в «Москва-Сити». Организация обещала своим инвестировать их деньги в проекты, которые якобы способны принести большие дивиденды.

Ранее «Секрет» рассказывал о финансовой пирамиде Finiko, уголовное дело на которую завели в декабре 2020 года. Мошенники из Казани обещали вкладчикам ежемесячный доход до 25% и выманили у доверчивых граждан не менее 80 млн рублей. По некоторым расчётам, речь может идти о потерях на миллиарды рублей.

Происшествия,Видео,Санкции,Громкие уголовные дела ,Москва,
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