На Урале девушка сорвалась с колеса обозрения: видео

В Асбесте Свердловской области девушка разбилась насмерть, сорвавшись с заброшенного колеса обозрения в парке аттракционов. Об этом сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

Утром 4 сентября в Асбесте девушка 1998 года рождения упала с недействующего колеса обозрения. По данным местной полиции, при этом она получила сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и, возможно, переломы. В тяжелом состоянии ее госпитализировали в реанимации одной из местных больниц.

«Да, умерла в городской больнице Асбеста», - сообщили позднее агентству в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

По версии полиции, погибшая пришла в парк к мужчине 1979 года рождения, который ночевал в тут в сторожке на автопарковке. Он уроженец Якутии и недавно прибыл в Свердловскую область вместе с луна-парком из Башкирии.