В городе Славянск-на-Кубани хулиганы залезли в клетку со страусами и начали издеваться над птицами, сообщили в региональном ГУ МВД.

«По данному факту материал зарегистрирован, проводится проверка», – сообщили ТАСС в ведомстве.

В соцсетях опубликовали видеозапись, на которой запечатлены двое неизвестных. Они пробрались в загон к страусам, после чего принялись бить животных и обливать газировкой.