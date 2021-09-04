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Школьник пережил клиническую смерть на уроке

Газета.Ru
1 час назад

На Украине школьник пережил клиническую смерть во время урока. Об этом сообщил директор запорожского Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Константин Малашенко.

Школьник пережил клиническую смерть на уроке
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

14-летнему мальчику стало плохо на уроке 3 сентября.

«Клиническая смерть. Реанимация. Сдали живого в больницу с неплохим на тот момент прогнозом. Пусть у него все будет хорошо», — написал Малашенко на своей странице в Facebook.

По данным заместителя председателя запорожского областного совета Златы Некрасовой, ребенок находится в реанимации, его состояние тяжелое.

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