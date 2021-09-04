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Тело пропавшего туриста из Москвы нашли в Дагестане

Lenta.ru
52 минуты назад

В Дагестане спасатели обнаружили тело туриста, пропавшего в августе после схода селевого потока, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского ГУ МЧС.

Тело пропавшего туриста из Москвы нашли в Дагестане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тело нашли в Гоцатлинском водохранилище в Гунибском районе Дагестана, где 23 августа и произошел сход селевого потока в ущелье. Родственники уже опознали тело погибшего, это турист из Москвы 1986 года рождения.

В Дагестане из-за ливня и схода селей пропали туристы

23 августа ливни и селевые потоки повредили дома и дороги в селах Левашинского и Гунибского районов. Двоих туристов из группы в 30 человек унесло водой, также водой были смыты два автомобиля.

Происшествия,МЧС,ИТАР-ТАСС,Республика Дагестан,Москва,
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