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Отец нижегородского похитителя девушки  рассказал о его «наваждении»

Майк Габриелян
57 минут назад

Отец нижегородца Сергея С., подозреваемого в похищении и изнасиловании 23-летней девушки, заявил, что случившееся стало «наваждением». Родитель не верит, что сын был способен держать жертву в подвале гаража и насиловать, сообщает издание Life.

Отец нижегородского похитителя девушки рассказал о его «наваждении»
Фото: ТАССТАСС

«Это нонсенс, наваждение, я не знаю, как сказать», — заявил мужчина.

Он добавил, что не верит в преступление сына и отказался от дальнейших комментариев.

Как стало известно, что сотрудники угрозыска и Следственного комитета задержали подозреваемого в похищении и изнасиловании 23-летней девушки в Нижнем Новгороде. По данным следствия, он десять дней удерживал жертву в гараже собственного дома.

В материалах дела говорится, что 24 августа 2021 года 23-летняя девушка уехала с незнакомым мужчиной на его машине. После этого связь с ней прервалась.

Спустя полторы недели потерпевшую обнаружили в подвале гаража, расположенного в Приокском районе Нижнего Новгорода. На допросе она рассказала, что мужчина, угрожая ножом, поместил ее в подвал гаража и «совершал сексуальные преступления». Он каждый день насиловал жертву, при этом на нём была черная одежда и балаклава.

По данным Life, потерпевшая рассказала, что ее похитил мужчина, с которым она познакомилась на одном из сайтов, где предлагала эскорт и интим-услуги.

Следователи отрабатывают версию о других возможных пленницах Сергея С. из Нижнего Новгорода. Выяснилось, что подвал гаража оборудован теплыми полами, ванной, спальным местом, бытовыми предметами. Это навело правоохранителей на мысль о его причастности к другим похищениям.

Происшествия,СКР,
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