Появилось видео с подозреваемым в похищении девушки в Нижегородской области

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в похищении 23-летней девушки в Нижегородской области. Сейчас его допрашивают следователи, сообщило СУ СК по региону. Об этом сообщает "360".
«В ходе расследования уголовного дела о похищении 23-летней девушки в Нижнем Новгороде следователями регионального СУ СК России по Нижегородской области во взаимодействии с оперативными сотрудниками 3-го отдела УУР регионального ГУ МВД России по горячим следам установлен и задержан 39-летний житель Нижнего Новгорода», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.