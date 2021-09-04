Появилось видео с подозреваемым в похищении девушки в Нижегородской области

«В ходе расследования уголовного дела о похищении 23-летней девушки в Нижнем Новгороде следователями регионального СУ СК России по Нижегородской области во взаимодействии с оперативными сотрудниками 3-го отдела УУР регионального ГУ МВД России по горячим следам установлен и задержан 39-летний житель Нижнего Новгорода», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.