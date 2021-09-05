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ТАСС: в массовой драке в Твери пострадали не менее семи человек

RT на русскомиещё 4
1 час назад

В массовой драке с участием примерно 60 футбольных фанатов «Спартака» и «Зенита» пострадали не менее семи человек.

В массовой драке в Твери пострадали не менее семи человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные источника в правоохранительных органах.

«Несколько десятков фанатов «Спартака» атаковали болельщиков «Зенита», в результате чего пострадали не менее семи человек. Всего в драке принимали участие около 60 человек с обеих сторон», — говорится в публикации.

По словам собеседника издания, болельщики «Спартака» заранее прибыли в Тверь для нападения на фанатов «Зенита», которые хотели поддержать дублирующий состав команды.

В УМВД ТАСС сообщили, что один из участников массовой драки госпитализирован, к месту происшествия выехали правоохранители.

В Москве ранее возбудили уголовное дело о хулиганстве после массовой драки в центре города на Бауманской улице — в отделение полиции доставили почти 50 человек.

Происшествия,Зенит,Спартак,Тверь,
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