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Место содержания похищенной в Нижнем Новгороде женщины сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Подвал гаража, где житель Нижнего Новгорода полторы недели удерживал и насиловал 23-летнюю девушку, попал на видео. Запись публикует Telegram-канал Следком.

На кадрах видно помещение с железной дверью, повсюду разбросаны предметы, балки и доски, висят провода. В углу подвала стоит метла и тапочки, у стены находится стол. В соседней комнате без двери на столе стоит компьютер, микроволновая печь, посуда, рядом расположены стулья и установлен санузел. У стены находится кровать с подушками и одеялом.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «в,г» части 2 статье 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Об этом сообщается на официальном сайте управления Следственного комитета России (СКР) по Нижегородской области.

Происшествия,Криминал,Видео,СКР,
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