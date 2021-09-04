В нижегородской школе массово отравились дети

Прокуратура Нижегородской области сообщила о начале проверки в связи с обращениями жителей города об отравлении детей в одной из городских школ. Сообщение об этом размещено на сайте ведомства.
«Прокуратура Нижегородской области с привлечением специалистов Роспотребнадзора начала проверку информации об ухудшении самочувствия детей в одном из общеобразовательных учреждений Нижнего Новгорода», - сказано в релизе прокуратуры.
В данный момент прокуроры выясняют причины случившегося. СМИ сообщают, что речь идет об отравлении 40 детей гимназии 13 на улице Большая Печерская в Нижнем Новгороде.
Как пишет портал PROgorod, обеспокоенные жалобами детей на здоровье родители учеников обратились в официальный паблик губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, после чего прокуратура занялась выяснением деталей произошедшего. У детей была отмечена сильная длительная рвота, головокружение, обмороки. На данный момент известно, что состояние пострадавших удовлетворительное.