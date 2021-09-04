Россиянка погибла после падения с колеса обозрения

Свердловский Следственный комитет организовал проверку по факту смерти девушки на колесе обозрения, сообщает корреспондент «ФедералПресс» со ссылкой на региональный СКР.

«Следственным органами выясняются все обстоятельства гибели девушки в Асбесте. Для чего принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев происшествия, выполняются иные необходимые мероприятия», – сообщил «ФедералПресс» старший помощний руководителя областного СКР Александр Шульга.

По информации руководителя пресс-службы свердловского полицейского главка Валерия Горелых, сообщение в полицию поступило около 8 часов утра. Колесо обозрения, с которого упала девушка несколько лет, как не функционирует.

«Там все заржавело и пришло в негодность, но для местной молодежи это объект – по-прежнему является притягательным», – рассказал Валерий Горелых.