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Задержан нижегородский похититель, насиловавший девушку в подвале

Майк Габриелян
1 час назад

Сотрудники угрозыска и Следственного комитета задержали подозреваемого в похищении и изнасиловании 23-летней девушки в Нижнем Новгороде. По данным следствия, он удерживал жертву в гараже собственного дома.

«По горячим следам установлен и задержан 39-летний житель г.Нижнего Новгорода», - сказано в сообщении управления СКР по Нижегородской области.

Следствие отмечает, что сейчас проводится «детальный допрос» задержанного.

СК опубликовало видео из кабинета следователя. На кадрах подозреваемый читает документ. врученный ему работником СКР. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Раскрыты подробности похищения прикованной в подвале девушки

По версии следствия, 24 августа 2021 года 23-летняя девушка встретилась с мужчиной, с которым познакомилась на сайте знакомств. Она уехала на его машине в неизвестном направлении, связь с ней прервалась.

Девушку нашли в подвале гаража, расположенного в Приокском районе Нижнего Новгорода.

«На допросе потерпевшая рассказала следователям СК о том, что мужчина, угрожая ножом, увез ее в подвальное помещение гаража, где удерживал с момента исчезновения до обнаружения, а также совершал в отношении девушки сексуальные преступления», - заявили в Следственном комитете.

Ранее следователи опубликовали видео из гаража, где держали пленницу.

Происшествия,Видео,СКР,Нижний Новгород,
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