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Вылетевший из Москвы Sukhoi Superjet подал сигнал тревоги

Вероника Полынина
13 минут назад

Вылетевший из Москвы самолет Sukhoi Superjet вернулся в аэропорт Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Вылетевший из Москвы Sukhoi Superjet подал сигнал тревоги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Самолет SSJ-100 около 22:15 мск вылетел из Шереметьево и сразу после взлета подал сигнал тревоги из-за сработавшего датчика неисправности. Экипаж принял решение вернуться и сейчас самолет вырабатывает топливо», - рассказал собеседник агентства.

Позже появилась информация, что самолет благополучно приземлился в Шереметьево.

По предварительной информации, у Sukhoi Superjet отказал датчик системы управления.

Самолет направлялся из Москвы в Белгород.

Происшествия,Аэропорт Шереметьево,Москва,
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