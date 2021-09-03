Вылетевший из Москвы Sukhoi Superjet подал сигнал тревоги

Вылетевший из Москвы самолет Sukhoi Superjet вернулся в аэропорт Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Самолет SSJ-100 около 22:15 мск вылетел из Шереметьево и сразу после взлета подал сигнал тревоги из-за сработавшего датчика неисправности. Экипаж принял решение вернуться и сейчас самолет вырабатывает топливо», - рассказал собеседник агентства.
Позже появилась информация, что самолет благополучно приземлился в Шереметьево.
По предварительной информации, у Sukhoi Superjet отказал датчик системы управления.
Самолет направлялся из Москвы в Белгород.