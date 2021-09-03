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В администрации района Петербурга прошли обыски

Lenta.ruиещё 4
1 час назад

Полиция пришла с обыском к сотрудникам администрации Красносельского района Санкт-Петербурга, которых заподозрили в мошенничестве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

В администрации района Петербурга прошли обыски
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его данным, речь идет об уголовном деле о мошенничестве при благоустройстве района.

Ранее сообщалось, что в Москве ФСБ провела обыск у сотрудника столичного главка Следственного комитета России, который вел дело о покушении на бывшего гендиректора компании Merlion Вячеслава Симоненко. Причины обыска в кабинете следователя не раскрывались.

Происшествия,ФСБ,СКР,Санкт-Петербург,
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