В администрации района Петербурга прошли обыски

Полиция пришла с обыском к сотрудникам администрации Красносельского района Санкт-Петербурга, которых заподозрили в мошенничестве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его данным, речь идет об уголовном деле о мошенничестве при благоустройстве района.