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В Нижегородской области сел на мель круизный теплоход

RT на русскомиещё 1
3 часа назад

Пассажирское судно «Константин Коротков» село на мель во время движения по маршруту Нижний Новгород — Москва на 865-м км пути.

В Нижегородской области сел на мель круизный теплоход
Фото: @ptproc Instagram@ptproc Instagram

Об этом сообщается на официальном сайте Нижегородской транспортной прокуратуры.

На круизном теплоходе находятся 96 членов экипажа и 97 пассажиров, о пострадавших не сообщается.

«Разлива нефтепродуктов не допущено. Помех судоходству не имеется. В настоящее время судно самостоятельно снялось с мели и продолжило движение. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, даст оценку действиям ответственных должностных лиц, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее стало известно, что на севере Каспийского моря в Волго-Каспийском морском судоходном канале сел на мель теплоход «ВФ Танкер 7», следовавший в Азербайджан.

Происшествия,Нижегородская Область,Москва,
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