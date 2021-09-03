В Нижегородской области сел на мель круизный теплоход

Пассажирское судно «Константин Коротков» село на мель во время движения по маршруту Нижний Новгород — Москва на 865-м км пути.

Фото: @ptproc Instagram @ptproc Instagram

Об этом сообщается на официальном сайте Нижегородской транспортной прокуратуры.

На круизном теплоходе находятся 96 членов экипажа и 97 пассажиров, о пострадавших не сообщается.

«Разлива нефтепродуктов не допущено. Помех судоходству не имеется. В настоящее время судно самостоятельно снялось с мели и продолжило движение. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, даст оценку действиям ответственных должностных лиц, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», — говорится в заявлении ведомства.