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Набережную Сочи смыло в море

Вероника Полынина
11 минут назад

В микрорайоне Лоо в Сочи во второй раз за полтора месяца штормовыми волнами смыло набережную. Видео разрушений опубликовал телеграм-канал «ЧП Сочи».

«Ну вот опять! В Лоо снова смыло часть набережной, уже второй раз за полтора месяца. Сильные штормовые волны уже который раз размывают берег и уносят стоящие на нем конструкции», - говорится в сообщении.

Разрушение пляжа Лоо из-за сильного шторма происходит регулярно. Последний раз набережная была частично разрушена 23 июля.

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В городской администрации сообщили «Интерфаксу», что по окончанию шторма будет проведена оценка ущерба и требуемых работ по восстановлению опорной стены набережной и прогулочной зоны. Восстановление будет произведено силами пользователя пляжа совместно с владельцами эллингов.

Самый сильный ущерб был нанесен пляжу Лоо в 2017 году. После этого набережную восстановили, и она, по словам администрации города, стала одной из самых красивых в Лазаревском районе.

Происшествия,Видео,Интерфакс,Сочи,
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