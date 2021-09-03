Набережную Сочи смыло в море

В микрорайоне Лоо в Сочи во второй раз за полтора месяца штормовыми волнами смыло набережную. Видео разрушений опубликовал телеграм-канал «ЧП Сочи».
«Ну вот опять! В Лоо снова смыло часть набережной, уже второй раз за полтора месяца. Сильные штормовые волны уже который раз размывают берег и уносят стоящие на нем конструкции», - говорится в сообщении.
Разрушение пляжа Лоо из-за сильного шторма происходит регулярно. Последний раз набережная была частично разрушена 23 июля.
В городской администрации сообщили «Интерфаксу», что по окончанию шторма будет проведена оценка ущерба и требуемых работ по восстановлению опорной стены набережной и прогулочной зоны. Восстановление будет произведено силами пользователя пляжа совместно с владельцами эллингов.
Самый сильный ущерб был нанесен пляжу Лоо в 2017 году. После этого набережную восстановили, и она, по словам администрации города, стала одной из самых красивых в Лазаревском районе.