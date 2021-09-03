В Екатеринбурге ураган сорвал крышу университета

Порыв ветра повредил кровлю корпуса Уральского федерального университета (УрФУ) в центре Екатеринбурга. Об этом рассказали в пятницу, 3 августа, в пресс-службе вуза.

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Крыша была повреждена у корпуса на проспекте Ленина, дом 51. В пресс-службе отметили, что ректорат вуза «в курсе происходящего». На место была направлена ремонтная бригада. В свою очередь управление безопасности оцепит территорию вокруг здания, пишет ОТР.

При этом в США 29 августа ураган «Ида» достиг Луизианы. Он имеет четвертый класс опасности из пяти и представляет значительную угрозу — скорость ветра достигает 240 километров в час.