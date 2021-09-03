Разрушенную штормом набережную в Сочи сняли на видео

Часть подпорной стены на набережной Лоо в Сочи обрушилась после шторма. В море унесло тротуарную плитку. Ливень с мощным ветром атаковали Лазаревский район в четверг и пятницу. Кадры последствий непогоды опубликованы в Telegram-канале «ЧП Сочи».

Как сообщается в СМИ, 70 метров укрепления было смыто в море. Также водой унесло часть плитки, разрушив набережную. О пострадавших информации нет. Сейчас организованы работы по расчистке территории, пострадавшая в результате разгула стихии часть берега оцеплена.