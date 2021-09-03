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Спасение заживо погребенной оползнем семьи попало на видео

Александр Кузьмин
49 минут назад

Пятилетний мальчик и его родители едва не погибли в результате схода оползня на Филиппинах. 46-летний Франко Торремоча, 31-летняя Лизабет Куахо и их маленький ребенок оказались заживо погребены в карьере в провинции Бохоль. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mirror.

30 августа взрослые вместе сыном перевозили известняк из карьера на частную стройку, когда на них сошел оползень. Людей накрыло слоем земли, при этом мужчина успел взять ребенка на руки. На помощь пострадавшим пришли другие работники, они вызвали полицию и вместе со стражами правопорядка откопали семью. Женщина и мальчик получили переломы, глава семейства отделался незначительными травмами.

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