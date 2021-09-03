Землетрясение зафиксировано на Сахалине

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в пятницу, 3 сентября, на Сахалине. Об этом сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук, передает РИА "Новости". Толчки были зарегистрированы в 21.14 (13.14 мск) на глубине 602 километра.

Эпицентр землетрясения распологался в 216 километрах от села Соболиное Поронайского района в Охотском море. Отмечается, что угроза цунами не объявлялась. 31 августа Искитимском районе Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,2. Эпицентр находился рядом с селом Усть-Чем, примерно в 44 км от границы Новосибирска и в 23 км от города Искитима.