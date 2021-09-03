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СК выяснил подробности убийства мужчины в многоэтажке Казани

ТАССиещё 1
45 минут назад

Следственный комитет Татарстана установил подробности убийства мужчины из охотничьего оружия в одной из многоэтажек Казани. Почвой конфликта стали поддельные купюры, которые подсунул подозреваемый, чтобы купить земельные участки. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Татарстан.

Утром 2 сентября 2021 года на лестничной площадке между 14 и 15 этажами одного из домов Казани было обнаружено тело 51-летнего мужчины огнестрельным ранением головы. По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний житель Казани, который дал признательные показания.

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Следствием установлено, ранее подозреваемый должен был купить у погибшего два земельных участка, а также расположенный на одном из них цех по выделке шкур за 6 млн рублей. В день убийства они оформили договор купли-продажи, после чего поехали домой к подозреваемому при этом злоумышленник передал покупателю кейс, в который положил купюры евро и долларов из "банка приколов".

"Когда мужчины поднимались в лифте, обнаружив обман, потерпевший стал предъявлять злоумышленнику претензии. Тот в свою очередь выстрелил мужчине в голову из карабина "Сайга". Вытащив тело на лестничную площадку, он уехал к знакомому, где оставил свой автомобиль, а затем вместе со своим отцом пытался выехать на его автомобиле из города", - сообщили в СК.

В ходе объявленного плана "Перехват", подозреваемого задержали сотрудники МВД Татарстана. Причастность к совершению преступления мужчина признал. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос о назначении подозреваемому психолого-психиатрической экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия,Видео,СКР,МВД,Республика Татарстан,Казань,
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