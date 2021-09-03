Супруга подозреваемого в похищении девушки в Нижнем Новгороде заявила о его пропаже. Женщина записала видео, в котором она просит помощи у друзей. Запись публикует телеканал «360».
«Если кто-то может присоединиться к поискам моего мужа, потому что нашли, что по камерам он появлялся на улице 40-летия Победы, дом 17 и в трех километрах в радиусе от этого места», – обратилась она.
Напомним, 39-летнего нижегородца разыскивает полиция по подозрению в похищении 23-летней девушки, которая без вести пропала 10 дней назад.
Потерпевшая была найдена в подвале гаража. На ней были наручники.