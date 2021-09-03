Журналиста Илью Кузьмина выгнали с пресс-конференции КПРФ в Ижевске . Об этом сообщает Telegram -канал Life SHOT, в распоряжении которого оказались снятые Кузьминым кадры.

Отмечается, что член Союза журналистов России получил аккредитацию на брифинг зампредседателя ЦК партии Юрия Афонина. Однако через несколько минут после того, как он занял свое место в зале, его попросили покинуть мероприятие, а затем и вовсе вывели из помещения.