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Девятиклассник без прав приехал в школу на «девятке» с глухой тонировкой. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Красноярске девятиклассник без прав приехал в школу на автомобиле ВАЗ-2109 с глухой тонировкой. Обнародованное ГИБДД видео публикует сообщество «Проспект Мира — Красноярск» во «ВКонтакте».

17-летнего подростка на тонированной «девятке» остановил для проверки документов инспектор ГИБДД. Как выяснилось, молодой человек приобрел транспортное средство 5 августа 2021 года за 55 тысяч рублей и ездит на нем без водительского удостоверения.

Как сообщает сетевое издание «Проспект Мира», в отношении нарушителя был составлен административный протокол за езду без прав, машину отправили на спецстоянку.

Происшествия,Видео,ГИБДД,Красноярск,
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