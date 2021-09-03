В Красноярске девятиклассник без прав приехал в школу на автомобиле ВАЗ-2109 с глухой тонировкой. Обнародованное ГИБДД видео публикует сообщество «Проспект Мира — Красноярск» во «ВКонтакте».

17-летнего подростка на тонированной «девятке» остановил для проверки документов инспектор ГИБДД. Как выяснилось, молодой человек приобрел транспортное средство 5 августа 2021 года за 55 тысяч рублей и ездит на нем без водительского удостоверения.