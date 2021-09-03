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Оперативники во время обысков в «Москва-Сити» изъяли 6 млн долларов

Говорит Москва
1 час назад

Оперативники во время обысков в «Москва-Сити» изъяли 6 млн долларов. В бизнес-центре находился офис финансовой пирамиды.

Во время обысков в «Москва-Сити» изъяли крупную сумму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщили РЕН ТВ в пресс-службе министерства внутренних дел, пресечена деятельность компании, которая брала деньги у клиентов под видом инвестиций в крупные проекты. Людям обещали огромные дивиденды. Семеро сотрудников финансовой пирамиды задержаны.

Ущерб на 7 млрд: в Москве раскрыли крупную финансовую пирамиду

Обыски проводились 31 августа и 1 сентября в башне «Око». Телеканал отмечает, что правоохранителям пришлось пересчитывать деньги до самого утра.

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