Во время обысков в «Москва-Сити» изъяли крупную сумму

Оперативники во время обысков в «Москва-Сити» изъяли 6 млн долларов. В бизнес-центре находился офис финансовой пирамиды.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщили РЕН ТВ в пресс-службе министерства внутренних дел, пресечена деятельность компании, которая брала деньги у клиентов под видом инвестиций в крупные проекты. Людям обещали огромные дивиденды. Семеро сотрудников финансовой пирамиды задержаны.