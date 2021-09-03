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Арестанты вскрыли скрепкой замок и сбежали из камеры. Видео

Александр Кузьмин
41 минуту назад

В Таиланде арестанты сбежали из камеры, вскрыв замок канцелярской скрепкой. Об этом сообщает портал Newsflare.

В провинции Чантхабури 35-летний Нарин Ронначиту вместе со своим подельником Вичит Хинкао покинули камеру в четыре утра.

Подозреваемый в краже двух мотоциклов, мобильного телефона и браслетов с бриллиантами Нарин смог за минуту открыть замок с помощью канцелярской скрепки, после чего сокамерники сбежали в неизвестном направлении.

Правоохранителям позднее удалось поймать Хинкао, Ронначит пока скрывается от полиции. Предполагают, что мужчина находится в соседней провинции.

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