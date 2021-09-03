В Таиланде арестанты сбежали из камеры, вскрыв замок канцелярской скрепкой. Об этом сообщает портал Newsflare.

В провинции Чантхабури 35-летний Нарин Ронначиту вместе со своим подельником Вичит Хинкао покинули камеру в четыре утра.

Подозреваемый в краже двух мотоциклов, мобильного телефона и браслетов с бриллиантами Нарин смог за минуту открыть замок с помощью канцелярской скрепки, после чего сокамерники сбежали в неизвестном направлении.