Сторонник ИГ напал с ножом на посетителей супермаркета в Новой Зеландии

Шесть человек получили ранения в ходе нападения сторонника «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещена на территории России) на посетителей супермаркета в Окленде (Новая Зеландия).

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Премьер страны Джасинда Ардерн заявила, что нападавший в Окленде был связан с ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация), сообщило издание The New Zealand Herald.

Как отметила политик, произошедшее было террористическим актом, совершенным одиночкой, использовавшим при нападении взятый с магазинной полки нож. В результате пострадали шесть человек, из них трое получили тяжелые ранения, а самого террориста застрелили полицейские через минуту после того, как он напал на людей.

«То, что произошло сегодня, было ужасным, отвратительным, неправильным. Это было сделано отдельным человеком, который был носителем идеологии, которая тут никем не поддерживается», — отметила Ардерн. По ее словам, террористом был уроженец Шри-Ланки, который приехал в Новую Зеландию в 2011 году.

Ранее сообщалось, что сегодня утром в Окленде мужчина набросился с ножом на покупателей местного супермаркета. Из шести раненых трое, по информации городских изданий, находятся в критическом состоянии. Видео произошедшего опубликовал телеграм-канал РИА Новости.