Теракт в Новой Зеландии попал на видео

Шесть человек пострадали при нападении мужчины с ножом на посетителей супермаркета в Новой Зеландии. Трое из них находятся в критическом состоянии. Кадры с места происшествия в городе Окленде появились в распоряжении Telegram-канала Mash. Злоумышленник был застрелен полицейскими.