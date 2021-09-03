Теракт в Новой Зеландии попал на видео

Шесть человек пострадали при нападении мужчины с ножом на посетителей супермаркета в Новой Зеландии. Трое из них находятся в критическом состоянии. Кадры с места происшествия в городе Окленде появились в распоряжении Telegram-канала Mash. Злоумышленник был застрелен полицейскими.
Премьер-министр страны Джасинда Ардерн назвала произошедшее нападение террористическим актом. Об этом она заявила во время пресс-конференции в Веллингтоне.
Известно, что нападавший ранее находился под наблюдением правоохранителей.