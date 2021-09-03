По сообщениям украинского агентства AIN.ua, ракета-носитель успешно стартовала, но на подъеме первой ступени произошла некая «аномалия», что и привело к потере аппарата.

Стартовавшая с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния ракета-носитель во время тестового запуска должна была доставить 93-килограммовый груз на низкую околоземную орбиту. Alpha развила сверхзвуковую скорость, но через несколько минут её закрутило в воздухе после чего произошел мощный взрыв.