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Самолет врезался в здание в Коннектикуте

ТК «Звезда»
1 час назад

В американском штате Коннектикут в городе Фармингтон небольшой самолет врезался в здание - в строении образовался пожар. На месте инцидента работают правоохранительные органы. Как сообщает местный телеканал Kiro 7, инцидент произошел в офисном здании - погибло четыре человека.

Самолет врезался в здание в Коннектикуте
Фото: pixabay.compixabay.com

«Мы отреагировали на инцидент с падением самолета на здание. Пожалуйста, избегайте зоны крушения, чтобы аварийные бригады смогли эвакуировать жителей прилегающих районов», - сообщается в Twitter местной полиции.

Ранее в США небольшого размера лайнер и упал на жилое здание. Инцидент произошел на территории города Виктории в штате Миннесота.

Происшествия,МВД,
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