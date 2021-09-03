Самолет врезался в здание в Коннектикуте

В американском штате Коннектикут в городе Фармингтон небольшой самолет врезался в здание - в строении образовался пожар. На месте инцидента работают правоохранительные органы. Как сообщает местный телеканал Kiro 7, инцидент произошел в офисном здании - погибло четыре человека.